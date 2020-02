Em Cotia, ‘Drink la Penha’ ajuda mulheres que sentem em perigo em encontros

A Secretaria da Mulher da Prefeitura de Cotia lançou a Campanha ‘Drink la Penha’ para ajudar mulheres que se sentirem intimidadas, coagidas, assediadas ou violentadas de alguma forma durante encontros.

A iniciativa conta com a parceria das Secretarias de Segurança Pública e de Indústria e Comércio, além da adesão de bares, casas noturnas, shows, lanchonetes, restaurantes, tabacarias e afins instalados no município.

A estreia da campanha aconteceu na noite de quinta-feira (20) com a instalação dos cartazes no Ristorante O Canto, na Granja Viana. No cartaz que permanecerá afixado, principalmente nos banheiros femininos, a mulher terá a informação de que pode pedir ajuda para deixar o local com segurança.

Para tanto, basta ir ao balcão, procurar um barman ou garçom e pedir o “Drink la Penha”. Este será, na verdade, um código para que seja acionada a GCM, a Polícia, um táxi ou mesmo para que o segurança do local acompanhe a mulher até o seu carro.

“É uma medida que vem para somar a todos os esforços do poder público para combater a violência contra a mulher. As mulheres, as meninas que se sentirem em perigo podem contar com o ‘Drink la Penha’. Não podemos ficar inertes diante do aumento da violência contra a mulher, do feminicídio em nosso país. Cotia está lutando contra este mal”, disse Ângela Maluf, Secretária da Mulher.

Os comerciantes e empresários que quiserem saber mais sobre a campanha podem entrar em contato pelo WhatsApp 11 9 5885-0112.