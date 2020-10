Em Osasco, ruas do Jardim Rochdale são recapeadas

Mais vias na zona Norte de Osasco têm recebido asfalto novo nos últimos dias. As obras na Avenida Cruzeiro do Sul, principal via do Jardim Rochdale, com a Avenida Brasil, já estão em andamento desde quinta-feira (8).

Já no trecho entre o Batalhão da Polícia Militar e a rodovia Castello Branco o trabalho foi concluído recentemente. No bairro, também receberão novo asfalto as ruas Agudos, Anhembi, Americana, Belo Horizonte, Curitiba, Ceará, Flor de Maio, Francisco Rocha Macedo, João Kaufman, Pernambuco, Porto Alegre e as avenidas Presidente Kennedy e Presidente Médice.

Nesta semana, o recapeamento na Cruzeiro do Sul está concentrado entre as ruas Agudos e Amazonas. A previsão é de que este trecho seja concluído ainda esta semana, de acordo com a administração municipal.

As melhorias integram o programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Osasco, que prevê nesta etapa o recapeamento em mais de 87 mil metros de vias na zona Norte e 31 mil metros na zona Sul do município. No ano passado o programa recapeou mais de 100 quilômetros de ruas e avenidas.

