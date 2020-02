Embaixada Nordestina, em Osasco, encerra atividades

A direção da casa de shows Embaixada Nordestina, na avenida Maria Campos, em Osasco, anunciou, nesta terça-feira (4), o encerramento das atividades após 22 anos.

“Em 2020 a Embaixada encerra suas atividades na Avenida Maria Campos 462 e deixaremos com vocês a saudade de ótimos tempos e shows memoráveis”, anunciou a casa em comunicado oficial nas redes sociais.

“Foram 22 anos de trabalho, dedicação, entretenimento e muita música. A Embaixada Nordestina marcou a cidade de Osasco e tornou-se referência em casas de shows na região. Não foram centenas, mas milhares de apresentações realizadas na casa e grandes lendas da música cantaram em nosso palco, entre eles: Milionário e José Rico, Matogrosso e Mathias, Victor e Léo, Sérgio Reis, Jair Rodrigues, Sombrinha, Leci Brandão, Almir Guineto, Banda Miami, Banda Agito Total e Marciel Alves, entre outros”.

Ainda de acordo com a direção da casa, outro projeto semelhante à Embaixada Nordestina pode surgir no futuro. “Um ciclo termina para quem sabe, futuramente, outro ciclo recomeçar. Agradecemos cada cliente que fez desta casa um sucesso, citando o rei do baião Luiz Gonzaga: ‘Quero ser lembrado como o sanfoneiro que amou e cantou muito seu povo, o sertão, que cantou as aves, os animais, os padres, os cangaceiros, os retirantes, os valentes, os covardes e o amor’”.