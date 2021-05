Emidio cobra governo do estado por mais policiamento em Osasco

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) enviou ofício ao Secretário de Segurança Pública do governo do estado, General João Camilo Pires de Campos, no qual pede o aumento do policiamento em bairros de Osasco, como Veloso, Conjunto dos Metalúrgicos, São Victor e região.

Emidio afirma que tem recebido uma série de queixas de moradores de Osasco sobre o aumento da criminalidade nos últimos meses.

No ofício, o parlamentar questiona quais ações as forças de segurança do Estado têm tomado para reduzir a criminalidade e pede urgentemente medidas preventivas de segurança, apelando para que o governo de São Paulo determine o aumento substancial do policiamento nos bairros, tanto de dia como de noite.

