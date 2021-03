Emidio: decisão de Fachin “fez justiça para Lula e escancarou a farsa montada por Moro”

O deputado estadual Emidio de Souza (PT), ex-prefeito de Osasco, comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. “Enfim o STF fez justiça para Lula e escancarou a farsa montada por Moro e a equipe da Lava Jato”, declarou Emidio.

publicidade

Fachin entendeu que a 13ª Vara Federal em Curitiba não tinha competência legal para julgar as acusações contra Lula. Com a decisão, o ex-presidente não terá mais restrições na Justiça Eleitoral e está elegível para disputar um cargo público. Ele deve ser o candidato do PT à presidência da República em 2022.

“Em breve, Lula vai voltar a percorrer o país alimentado a esperança de todos os brasileiros por dias melhores. É uma vitória sem precedentes para o povo brasileiro”, afirmou o ex-prefeito de Osasco.

publicidade

Pela decisão de Fachin, ficam anuladas as condenações nos casos do triplex do Guarujá (SP), com pena de 8 anos e 10 meses de prisão, e do sítio em Atibaia, na qual Lula recebeu pena de 17 anos de prisão. Os processos deverão ser remetidos para a Justiça Federal em Brasília para nova análise.