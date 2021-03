PagSeguro tem vagas abertas para home office e em São Paulo

A empresa brasileira de pagamentos eletrônicos PagSeguro está com diversas vagas abertas na área de tecnologia para home office. Também há oportunidades de trabalho para várias áreas no escritório da empresa, na capital paulista.

Para trabalho remoto, a PagSeguro busca por Engenheiro de Dados júnior e pleno, Analista de Produtos, Engenheiro de Qualidade de Software (iOS, Android, Java e FrontEnd), Engenheiro de Sistemas e Designer de Produto sênior.

Já as vagas de emprego abertas na capital paulista são para Analista BI, Analista de Crédito, Analista de Estratégia de Comunicação, Analista de Governança de Dados, Analista de Inovação, Analista de Operações, Analista de Prevenção de Fraude, Analista de Produto Financeiro, Analista de Produtos, Analista de Risco e Modelagem, Analista de Marketing, Auditor júnior, Coordenador de Vendas, Engenheiro de Dados, Especialista de Produtos, Executivo de Vendas, Gerente de Produtos e Designer de Produto sênior.

A função de Engenheiro de Dados júnior exige que o interessado tenha ensino superior em Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou áreas correlatas, conhecimento em arquitetura de dados, plataformas de dados (DW, Cloud, Data Lake e gerenciamento de metadados), NoSQL, linguagens de programação como Java, Python e/ou Scala e em reporting e dashboards como Power BI.

Para a função de Coordenador de Vendas, é necessário ter ensino superior completo, pacote Office avançado, experiência com gestão de equipes de vendas externas, disponibilidade para viagens e perfil analítico. Pós-graduação e experiência com meios de pagamento serão considerados diferenciais.

Já a vaga para Auditor júnior exige ensino superior em Tecnologia da Informação ou áreas correlatas, conhecimento em testes básicos de auditoria (ITGC), experiência com Big Four ou na área de auditoria interna de empresas de grande porte e pacote Office intermediário.

Como se candidatar às vagas abertas na PagSeguro:

Os interessados nas vagas abertas na PagSeguro devem acessar o site de recrutamento da empresa, selecionar o cargo pretendido e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

A fintech PagSeguro promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento. A empresa conta com a maior variedade de meios de pagamento, como cartões de crédito, débito e refeição, além de transferências bancárias, pagamentos por boleto, saldo em conta, entre outros.

A Companhia é regulada pelo Banco Central do Brasil como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica e adquirente, tendo parcerias com as principais bandeiras de cartões.

