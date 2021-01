Enxadrista de Osasco vence o melhor do mundo

Na última sexta feira (15), durante o Arena Kings, do Chess.com, evento de xadrez online, o mestre internacional Renato Quintiliano, da Escola de Xadrez de Osasco, venceu o atual campeão mundial de blitz do mundo, Ricardo Hikamura.

“Com certeza foi o mais forte adversário que eu já enfrentei. Alcancei a vitória em 20 lances no Arena Kings”, destacou Quintiliano.

Quintiliano também participou, em 30/12, do maior evento online do xadrez brasileiro, o II Bahia Open, que contou com mais de 300 enxadristas, mestres nacionais e internacionais. Na fase final, de 11 rodadas, o osasquense foi o único dentre os 97 enxadristas a somar 9.0 pontos e se tornar o grande campeão do evento.

“O xadrez foi uma das modalidades que, apesar da pandemia, deu continuidade aos eventos, mesmo online, e cresceu muito. Renato é exemplo de ótima performance”, disse o mestre Vagner Madeira.

“O xadrez online prosperou, apesar da pandemia. Mas a modalidade exige muito compromisso, disposição e treino. Parabenizo os nossos veteranos da Escola de Xadrez de Osasco pela dedicação”, completou.