Equipe osasquense conquista 77 medalhas e o 1° lugar no Campeonato Paulista de Kickboxing

A equipe A2F Arena Osasco Kickboxing conquistou 77 medalhas, entre ouro, prata e bronze, no 29º Campeonato Paulista de Kickboxing. Campeão em todas as categorias, o time osasquense é o primeiro colocado na competição realizada no último fim de semana, dias 2 e 3 de abril, que reuniu atletas de todo o estado.

O Técnico Oficial da Seleção Brasileira de Kickboxing e da A2F, Gerson Teófilo Rosário Junior, enalteceu o desempenho dos atletas de Osasco. “Todos nossos atletas se saíram muito bem, mas não posso deixar de destacar dois estreantes, a Yasmim Araújo Tozo, 14, estreando nas modalidades de Light Contact e Kick light, e o Gustavo Henrique Correa dos Santos, 15, estreando em seu primeiro campeonato e também nas duas modalidades. Os dois ganharam nas duas modalidades”, disse.

Yasmim e Gustavo fazem parte do projeto social Gigantes de Osasco, ofertado pela A2F, com apoio da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL).

No Campeonato Paulista, a A2F Arena Osasco ficou em primeiro lugar na classificação geral por equipe, conquistando um total de 77 medalhas: 54 de ouro, 16 de prata e 7 de bronze. A competição também foi uma seleção para o Campeonato Brasileiro, e contará pontos para o Ranking Nacional da Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), que dá acesso a atletas para competições internacionais.

O evento foi organizado pela CBKB, por meio da Delegacia Estadual de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Mogi.

Arte marcial

Na oportunidade, Gerson explicou ainda a importância da arte marcial para a criança, seu desenvolvimento físico e mental. “Praticar uma arte marcial faz com que a criança seja resiliente, disciplinada, tenha respeito ao próximo, esforço pessoal, dedicação, desenvolvimento da coordenação motora, raciocínio, autoconfiança, entre outros”, ressaltou o técnico.

Ele destacou também a importância do apoio da Prefeitura de Osasco na modalidade. “Sem este valioso apoio da nossa Prefeitura aqui de Osasco, seria muito difícil levarmos todos nossos atletas para esta competição”, conta. “Muito obrigado por tudo que tem feito por nossos atletas”, conclui.