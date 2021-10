Etec de Carapicuíba oferece 440 vagas em diversos cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições no vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec) para o primeiro semestre de 2022. Em Carapicuíba, há 440 vagas abertas em diversos cursos gratuitos e ensino médio integrado (Novotec).

Os cursos oferecidos na Etec de Carapicuíba, localizada na avenida Francisco Pignatari, 650, Vila Gustavo Correia, são: administração (40 vagas manhã/ 40 tarde), design gráfico (40 – tarde), multimídia (40 – noite), processos fotográficos (40 – tarde) e recursos humanos (40 – noite).

Há ainda vagas para estudantes interessados em cursar o ensino médio integrado (Novotec), com habilitação profissional de técnico em administração (40), design gráfico (40), marketing (40), multimídia (40) e desenvolvimento de sistemas (40).

Na região, foram abertas mais de 2.800 vagas. Além da Etec de Carapicuíba, há vagas nas cidades de Osasco, Barueri, Cotia, Jandira, Itapevi e Santana de Parnaíba.

Inscrições no vestibulinho da Etec:

Os interessados têm até o dia 30 de novembro para fazer a inscrição no site www.vestibulinhoetec.com.br/home, com taxa de R$ 19. O processo seletivo será por meio de análise do histórico escolar, assim como nos semestres anteriores.

Confira relação de cursos oferecidos na Etec de Carapicuíba

Etec de Carapicuíba

Avenida Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia

Telefones: (11) 4184-8408 e (11) 4183-6849

Administração (com até 20% online) / Período: Tarde – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Design Gráfico / Período: Tarde – 40 vagas

Multimídia / Período: Noite – 40 vagas

Processos Fotográficos / Período: Tarde – 40 vagas

Recursos Humanos / Período: Noite – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado / Período: Manhã – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Design Gráfico – Novotec integrado / Período: Manhã – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing – Novotec integrado / Período: Manhã – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Multimídia – Novotec integrado / Período: Manhã – 40 vagas

Etec de Carapicuíba – Extensão Fatec

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado/AMS / Período: Tarde – 40 vagas