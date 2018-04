Exames de saúde que todo homem deve fazer

Em decorrência da vida agitada que todos levamos, não encontramos o tempo necessário e, na maior parte das vezes não nos preocupamos em fazer exames médicos de rotina, com um Check-up pelo menos anual.

Essa situação ocorre de forma mais generalizada entre os homens, mesmo sabendo que nas doenças típicas masculinas a prevenção vem assumindo um papel cada vez mais importante, seja para a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, seja para a realização de exames rotineiros com médicos especialistas.

Quando tratamos de saúde, a prevenção, sem sombra de dúvida, ainda é o melhor remédio, sendo particularmente importante para a redução de casos de doenças urológicas, como pedras nos rins (litíase urinária), infecções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis, tumores no pênis, problemas de disfunção erétil, entre outros.

Nessas situações, a prevenção pode evitar a maior parte de incidência de casos, devendo o homem ter os necessários cuidados com a própria saúde, mesmo mantendo uma vida saudável, com atividades físicas e alimentação equilibrada.

Além disso, também é importante destacar que, nos homens, é muito mais difícil encontrar problemas em razão de sua ausência dos consultórios médicos para exames de rotina, ao contrário das mulheres, que mantém maiores cuidados com o próprio corpo.

A principal razão para isso é o fato de o homem considerar que não precisa de exames, que não irá adoecer e, quando o médico faz um diagnóstico de um tumor, por exemplo, o mesmo já se encontra em fase bastante avançada, deixando ao paciente todos os custos associados à doença, como o sofrimento físico, o psíquico e o social.

A conscientização do homem é uma necessidade, fazendo com que tome atitudes mais sérias com relação às suas condições físicas e, mesmo não sentindo qualquer problema orgânico, fazendo os exames de rotina determinados para sua idade, tomando os cuidados básicos no caso de ocorrência de algum problema e visitando o seu médico com maior frequência para evitar graves doenças no futuro.

O homem deve entender que também é frágil

Mesmo se apresentando com constituição mais forte do que a feminina, o homem deve entender que seu organismo também é frágil e que as doenças podem ocorrer em qualquer faixa etária, desde seu nascimento até o final da vida.

Entre as mais comuns apresentadas nos homens estão as doenças renais, da próstata, da bexiga, do pênis e dos testículos, além de infecções urinárias e disfunções sexuais.

Nos últimos anos, verificou-se que os homens também podem desenvolver câncer de mama, embora de maneira mais rara. A ocorrência de câncer de mama pode atingir pelo menos 1% dos homens, um percentual baixo, se comprado com o câncer de mama feminino. Mesmo podendo fazer exames pessoais, trata-se de um problema que deve ser evitado e a melhor forma de fazer isso é mantendo os exames de rotina.

O conselho médico para os homens e os exames de rotina

Mesmo mantendo horários totalmente ocupados, sem espaço na agenda, o homem deve fazer seus exames de rotina, principalmente em razão de a medicina preventiva ser a melhor forma de reduzir o risco das mais diversas doenças.

Com vistas ao convencimento dos homens para realizar exames médicos rotineiros, os médicos procuram lembrar que eles se preocupam mais com seus veículos do que com o próprio organismo. O organismo deve ser objeto de maiores cuidados do que um veículo, já que este pode ser trocado, enquanto que o organismo, quando prejudicado, pode sofrer consequências irreversíveis.

Nos exames médicos de rotina, tendo como base as condições de saúde de cada indivíduo, o médio poderá determinar os exames que devem ser feitos e suas respectivas frequências.

De uma maneira geral, os exames médicos que iremos apresentar em seguida ajudam a identificar os principais problemas que podem ser cuidados precocemente. Na maior parte das situações, o tratamento precoce pode prevenir problemas de saúde mais graves.

Para homens que tenham problemas de saúde, a necessidade é procurar o médico com mais frequência, como ocorrem casos de diabetes ou de disfunção sexual. Além de consultar o médico com maior regularidade, o homem deve procurar manter o peso dentro de níveis normais e fazer atividades físicas com frequência.

As recomendações que levamos a seguir foram baseadas nas diretrizes desenvolvidas pela American Academy of Family Phisicians e pela US Preventative Health Task Force, mostrando a frequência com que o homem deve fazer os exames médicos preventivos e de rotina:

Exames médicos que todos os homens devem fazer

Para homens entre 18 e 39 anos, os seguintes exames devem ser feitos com a frequência apresentada:

Anualmente, exame dentário;

A cada 2 ou 3 anos, exame da pressão sanguínea, medidas de altura e peso;

A cada 5 anos, exame de colesterol. Publicidade Para homens com idade entre 40 e 65 anos, os seguintes exames devem ser feitos, de acordo com sua situação física: A cada ano, exame físico para câncer, considerando os de maior frequência, como câncer de pele, de tireoide, de linfonodos, de próstata e do reto, além de dar continuidade aos exames dentários; A cada 1 ou 2 anos, verificação da pressão arterial, de amostras de fezes para o sangue, de visão e de glaucoma, além de medição de peso e de altura; A cada 3 a 5 anos, exame de colesterol, controle dos níveis de açúcar no sangue e exame de câncer de cólon. Homens com mais de 65 anos devem manter maior regularidade nos exames rotineiros, como descrevemos a seguir: Todos os anos, medição de altura e de peso, verificação da pressão arterial, exames físicos para os tipos de câncer mais comuns, verificação de amostras de fezes para o sangue, além do exame dentário, comum para qualquer idade; A cada 1 a 3 anos, checagem de hormônios da tireoide, hemograma, checagem de colesterol, controle de níveis de açúcar no sangue, verificação da audição, da visão e de glaucoma, testes de laboratório para urina; A cada 3 a 5 anos, exame para verificação de câncer de cólon. Além dos exames de rotina, o homem, depois de adulto, deve tomar as seguintes vacinas: Influenza (gripe) todos os anos; Vacina contra o tétano pelo menos a cada 10 anos; Vacina contra pneumonia pneumocócica aos 65 anos. Um dos exames que devem se transformar em rotina é o antígeno específico da próstata, ou PSA, exame de sangue que pode ser útil para a detecção de câncer de próstata. Além disso, o homem, quando sentir qualquer tipo de disfunção sexual, deve procurar o seu médico, determinando as causas, principalmente quando a falta de ereção tende a se manifestar de forma recorrente.