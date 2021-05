Fatec de Barueri oferece 360 vagas em 8 cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para o vestibular do segundo semestre na Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo estadual. Na Fatec de Barueri, são 360 vagas abertas.

A unidade localizada na avenida Carlos Capriotti, no Novo Centro Comercial, oferece os cursos de Comércio Exterior tarde (40) e noite (40), Design de Mídias Digitais noite (40), Eventos manhã (40), Gestão de Tecnologia da Informação manhã (40), Gestão Empresarial EaD (40), Logística tarde (40) e Transporte Terrestre noite (40).

Além de Barueri, foram abertas mais de 1,3 mil vagas na região. São diversos cursos oferecidos nas Fatecs de Osasco, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

Inscrições na Fatec de Barueri

O prazo para se inscrever vai até o dia 7 de junho, no site vestibularfatec.com.br. A taxa é de R$ 39. Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o processo seletivo será realizado por meio do histórico escolar.

Além das Fatecs, as Etec também oferecem mais de mil vagas em Osasco e região.