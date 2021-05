Fatec de Carapicuíba tem 360 vagas abertas

A Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo do estado, está com as inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre deste ano. Em Carapicuíba há 360 vagas abertas em cursos presenciais e à distância.

Os cursos gratuitos oferecidos na Fatec de Carapicuíba são: Análise e Desenvolvimento de Sistemas manhã (40) e noite (40), Design de Mídias Digitais manhã (40), Gestão Empresarial EaD (40), Jogos Digitais manhã (40) e noite (40), Logística manhã (40) e noite (40), e Secretariado (40).

Ao todo, foram abertas mais de 1,3 mil vagas na região. Assim como nos semestres anteriores, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o ingresso nas Fatecs serão por meio de análise do histórico escolar.

Além das Fatecs, as Etecs estão com mais de mil vagas abertas em diversos cursos gratuitos em Osasco e região.

Inscrições na Fatec:

Os interessados nos cursos da Fatec de Carapicuíba devem se inscrever até o dia 7 de junho, no site www.vestibularfatec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 39. Mais informações podem sem obtidas por meio dos telefones (11) 4184-8404 ou (11) 4184-8408, nos ramais 719 e 720.