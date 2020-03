FechaPoupatempo | Funcionários de Osasco, Carapicuíba e Cotia fazem campanha para que Poupatempo fique fechado

“Nossas vidas são mais importantes do que um documento”. É o mote da campanha #FechaPoupatempo, realizada nas redes sociais por funcionários das unidades do órgão estadual, como em Osasco, Carapicuíba e Cotia, em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Nas cidades onde há unidades do Poupatempo na região são pelo menos oito casos confirmados da doença até o momento, dos quais cinco em Osasco, dois em Cotia e um em Carapicuíba. Há centenas de casos suspeitos. Além disso, em Osasco, há 12 casos potenciais, que deram positivo no primeiro teste e aguardam a contraprova.

Diversos serviços públicos e comércios já estão fechados e o Poupatempo anunciou que a partir de segunda-feira (23), os postos vão reduzir em até 70% a quantidade de atendimentos diários, feitos mediante agendamento, e passam a priorizar apenas os serviços presenciais essenciais, como a segunda via de RG, renovação de CNH e a primeira via de RG para menor.

Para os funcionários que aderiram à campanha #FechaPoupatempo, no entanto, essa medida é insuficiente. “Os postos Poupatempo vão se tornar polos de disseminação do coronavírus! E o governo simplesmente não está entendendo a situação. Não adianta usar máscara, não adianta diminuir atendimento com aglomeração de pessoas gritando na frente do posto!”, protesta um dos que aderiram à mobilização.

“Por favor fiquem em casa. Por favor! Temos família, os funcionários têm filhos, tem mães e pais mais velhos, avós, pessoas imunodeprimidas dentre outras dentro do grupo de risco. Por favor, fiquem em casa”, pede ele.

“Nossas vidas valem mais e são mais importantes que documentos emitidos. Se hoje o Poupatempo tem 98% de excelência no atendimento, não é mérito de vocês e sim de quem realmente faz acontecer!”, diz outra funcionária.