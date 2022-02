Feiras de arte e artesanato em Cotia voltam a funcionar a partir de sábado (19)

Depois de uma pausa, a Feira de Artes e Artesanato em Cotia será retomada no sábado (19). Dezenas de artesão voltam a expor seus trabalhos ao público das 10h às 17h, no Calçadão da rua Senador Feijó, no Centro.

Já na quarta-feira (23), os artesãos retomam as atividades na Feira Noturna em frente à Prefeitura de Cotia, a partir das 17h. Para a feira que acontece em Caucaia do Alto, a retomada está marcada para sábado, dia 5 de março, na Praça dos Romeiros, das 9h às 17h.