Festival gastronômico em Osasco terá tributo a Tim Maia neste sábado (15)

O Pátio Osasco Open Mall vai realizar a primeira edição do festival gastronômico “Gourmet Summer” neste sábado (15), a partir das 11h. O evento trará opções de comidas típicas do verão e shows de rock e MPB ao ar livre, com entrada gratuita.

O público poderá apreciar milho, espetinho de camarão, queijo coalho, além das opções da praça de alimentação.

O evento contará com show da banda Maloka RockStar, das 13h30 às 15h30, que vai levar ao público um repertório musical de grandes nomes do rock nacional e canções autorais.

Publicidade

Para quem gosta de MPB, às 16h30, a banda Versão Brasileira fará um tributo especial dedicado ao Tim Maia, um dos maiores cantores brasileiros de todos os tempos. Durante os intervalos, o som ficará sob o comando de DJ Marcelo Dias.