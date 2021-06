Filhas de Gugu, que moram nos EUA, passam férias na mansão da família em Alphaville: “cheguei na minha casinha”

Filhas de Gugu Liberato, as gêmeas Marina e Sofia, de 17 anos, que vivem nos Estados Unidos, aproveitaram as férias escolares para passarem uma temporada na mansão da família em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

As jovens comentaram sobre a vinda a Alphaville em postagens nas redes sociais. “Chegamos Brasil! Oi gente, cheguei aqui na minha casinha, estou aqui na minha caminha. Finalmente porque a viagem foi super cansativa, teve atraso de voo, nossa, meu pé tá morto…mas finalmente a gente chegou aqui, eu estou muito feliz, vou descansar um pouco e mais tarde eu vou fazer a unha, estou animada para isso porque a situação tá difícil”, disse Marina, que aproveitou para se declarar para o namorado, que é brasileiro e mora nos Estados Unidos. “Vou sentir muito a sua falta minha vidinha! Eu te amo muito!”.

Sofia também celebrou a volta pra casa e reclamou das condições do voo dos Estados Unidos para o Brasil. “Eu e a Marina já chegamos no Brasil, estou aqui no meu quartinho, que eu sentia tanta falta. Mas é isso gente, depois de um longo voo. Foi horrível, pior experiência, pior voo do mundo, mas chegamos, estamos bem e é isso”, contou.

Gugu morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, após cair de uma altura de cerca de quatro metros do sótão de sua outra casa, em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto tentava trocar o filtro do ar-condicionado. Confira aqui detalhes da mansão onde Gugu morava, em Alphaville, Barueri.