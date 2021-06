Fim da caçada: Lázaro morre após troca de tiros com a polícia

Após 20 dias foragido, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia, não resistiu e morreu, na manhã desta segunda-feira (28). Segundo o jornal “O Globo”, Lázaro morreu quando estava a caminho do hospital.

Mais cedo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, usou as redes sociais para anunciar que o criminoso teria sido preso. “Acabo de receber, neste momento, uma informação de todas as equipes que estão na região de Cocalzinho que o Lázaro foi preso”, declarou o governador, em um vídeo publicado no Twitter.

Lázaro é acusado de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, um caseio em Goiás, além de ter cometido outros crimes na Bahia e ter fugido pelo menos três vezes da prisão.

As buscas pelo serial killer envolveram equipes com 270 policiais e duraram 20 dias. Enquanto fugia, Lázaro conseguiu balear moradores e policiais, além de invadir fazendas e instalar o “terror” por onde passava.

Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido pic.twitter.com/pIwYWT7iYW — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 28, 2021