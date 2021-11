Funcionário tem caso com a esposa do patrão e acaba assassinado

O funcionário de um motel no interior paulista acabou morto pelo patrão após ter um caso com a esposa dele.

Daniel Ricardo da Silva trabalhava no motel Fênix, em Marília, no interior do estado, e começou a se relacionar com a esposa de Dhaubian Barbosa, dono do estabelecimento. Coronel aposentado da Polícia Militar, Dhaubian descobriu o caso e matou Daniel Ricardo com três tiros, quando o funcionário chegava para trabalhar, no dia 31 de outubro.

Preso, o patrão alegou legítima defesa. Admitiu que estava armado quando abordou o funcionário e amante de sua esposa, que teria esboçado reação de sacar um revólver, afirmou. De acordo com o laudo necroscópico, no então, a vítima foi atingida pelas costas.

“A motivação foi passional. A vítima mantinha um relacionamento com a esposa do oficial, o que ficou comprovado inclusive no depoimento dela, que também é policial militar”, afirmou o delegado Wilson Frazão, ao portal g1.