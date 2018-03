Furlan diz que Saúde de Barueri está resolvida e dificuldades vem dos vizinhos

Em entrevista exclusiva ao Portal Visão Oeste durante a inauguração da reforma da estação Jardim Silveira, nesta quinta-feira (22), em Barueri, o prefeito da cidade, Rubens Furlan (PSDB) disse que os problemas relacionados à saúde foram resolvidos.

“Os problemas já foram resolvidos, o hospital [Dr. Francisco Moran] já está funcionando a todo vapor e com toda a capacidade”, diz o prefeito.

Furlan culpou os vizinhos por eventuais problemas na saúde de Barueri. Explicou que, com as melhoras acontecendo, moradores das regiões de Osasco e Carapicuíba utilizam do serviço do município, gerando dificuldade para atender a demanda. “Se Osasco não melhorar a saúde lá, e Carapicuíba não melhorar a saúde de lá, eu sempre terei dificuldade em atender tantas pessoas”, disse Furlan.

O prefeito ainda destacou a quantidade de pessoas que passa no hospital e que atenderá todo mundo. “Eu atendo duas mil pessoas no pronto socorro central e no infantil todos os dias e a maior parte deste pessoal é de Osasco e Carapicuíba. Tudo é um conjunto e as coisas têm que se resolver, porque Barueri tem Saúde o suficiente para atender todos bem, e eu não vou fechar as portas para ninguém”, finalizou.