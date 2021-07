GCM de Osasco encontra idoso com Alzheimer que estava desaparecido

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco encontrou na noite desta terça-feira (20) um idoso que estava desaparecido há mais de quatro horas, no Jardim Baronesa. Ele sofre com Alzheimer e foi encontrado deitado no chão, desorientado, com frio e sentindo medo.

Uma equipe da Ronda Escolar se deslocava entre as escolas que ficam na avenida João Ventura dos Santos, quando foi parada por uma senhora que pediu ajuda para encontrar o idoso. Os guardas colheram informações sobre as características do homem e saíram à procura dele.

O idoso foi encontrado já na divisa de Osasco e foi levado até sua casa em segurança. Aliviada ao recebê-lo, a cuidadora dele agradeceu a ação dos guardas.

