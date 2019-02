GCMs de Itapevi são filmados fardados jogando sinuca em festa

Fardados, dois guardas civis municipais de Itapevi aparecem em uma filmagem jogando sinuca durante uma festa em uma chácara. Os vídeos, que teriam sido feitos no fim do ano passado, foram publicados nesta segunda-feira (18) pela página “Itapevi Realidade” no Facebook (assista abaixo).

Publicidade

Nas imagens, enquanto os GCMs jogam sinuca e conversam com frequentadores da festa, a viatura está estacionada do lado de fora do evento.

Prefeitura diz que guardas foram afastados

A Prefeitura de Itapevi diz que os guardas “foram afastados preventivamente do serviço de rua por tempo indeterminado até o final das apurações”. Os GCMs podem ser exonerados.

Confira a nota oficial da administração municipal:

“Os dois guardas civis de Itapevi identificados nos vídeos, gravados possivelmente em dezembro de 2018, foram afastados preventivamente do serviço de rua por tempo indeterminado até o final das apurações.

Publicidade

A Guarda Municipal já está investigando o fato que poderá resultar em punições severas aos agentes, como até exoneração.

As condutas dos agentes não correspondem ao ideal da Guarda Municipal, formada por valorosos servidores que trabalham pela segurança municipal”.

Publicidade DENÚNCIA GCMs de Itapevi aparecem em vídeo durante uma festa em chácara, com viatura estacionada e utilizando o fardamento da corporação que representam, dois guardas aparecem jogando bilhar. De acordo com informacoes colhidas, o vídeo foi gravado em 2018 e os profissionais estavam em horário de trabalho. A prefeitura da cidade foi acionada, divulgaremos o posicionamento em breve. Publicidade Publicado por Itapevi Realidade em Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

Em novo video, guarda fardado aparece em festa, é possivel observar que o oficial segura uma latinha de cerveja, a viatura de base 010, utilizada por ele, aparece estacionada ao lado de outros veículos no local. Publicado por Itapevi Realidade em Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019