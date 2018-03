Gigantes de tecnologia esperam votação do ISS para instalarem-se em Osasco

Duas gigantes de tecnologia dependem apenas da votação, na Câmara Municipal, do projeto de lei que altera o Imposto Sobre Serviços (ISS) em Osasco. Em entrevista ao Visão Oeste no lançamento da cartilha do Plano Diretor na Sala Osasco, na noite desta sexta-feira, 16, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Pode), revelou que “assim que for validado, nós vamos poder oficializar [as empresas de tecnologia]”.

Publicidade

A chegada das novas empresas, segundo o prefeito, deve aumentar a arrecadação do município, gerar bons empregos e “consolidar cada vez mais Osasco como um novo ‘Vale do Silício’, um pólo de empresas de tecnologia”. As duas empresas de tecnologia já têm áreas previstas para iniciar a operação: uma na Avenida dos Autonomistas, que já está estaria com os estudos de implantação mais avançados, e outra na região de Presidente Altino.

Uber, Facebook, Trivago, Airbnb? Mistério!

Diante da insistência da reportagem para revelar algum detalhe sobre o segmento de atuação das empresas, o Chefe do Executivo osasquense afirmou apenas que são “grandes empresas mesmo, [com destaque] não somente nacional, mas de destaque na America Latina”. Perguntado se seriam o Facebook e o Uber, Lins fez mistério: “talvez todas essas ao mesmo tempo. Eu vou buscar o maior número possível de empresas para trazer para Osasco”, brincou.

A possibilidade da vinda da sede brasileira da Uber e do Facebook para Osasco começou a ser especulada desde que a Uber foi anunciada como patrocinadora oficial do time de basquete osasquense. Na época, Lins mencionou publicamente o convite à empresa. Algumas semanas depois, o Facebook passou também a ser cotado. Mas o texto base do projeto de alteração do ISS sugere ainda outra possibilidade: uma empresa de tecnologia ligada ao setor de turismo por aplicativos.

LEIA MAIS: Rogério Lins diz que convidou Uber e Facebook para se instalarem em Osasco

Publicidade

Câmara aprova regulamentação da Uber e outros aplicativos de transporte de passageiros

Projeto do ISS gera polêmica na Câmara

A alteração do ISS em Osasco, da qual a confirmação da vinda das novas empresas estaria atrelada, está gerando polêmica no Legislativo Municipal. A propositura prevê redução da alíquota do Imposto Sobre Serviço para empresas do setor de serviços, em especial os relativos a agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens entre outros.

O projeto tramita na Comissão Permanente de Constituição e Justiça, da qual é presidente o vereador Tinha Di Ferreira (PTB). Na seção da ultima quinta-feira, 15, o líder do governo na Câmara, vereador Ribamar Silva (PRB) apresentou requerimento de urgência na votação do projeto, o que obrigaria o andamento da propositura imediatamente. “Precisamos votar essa medida para que a cidade se torne mais atrativa para a instalação de empresas”, disse. Tinha refutou, afirmando estar dentro do prazo e ameaçou levar a questão à justiça caso o requerimento fosse aprovado. Em clima tenso, a seção terminou com a criação de uma uma comissão especial para avaliar o projeto.

A constituição da comissão, determinada pelo presidente da Casa, Dr. Lindoso (PSDB), é um ato com previsão no regimento interno do Legislativo. O relator escolhido foi o vereador Toniolo (PCdoB), que terá prazo de 10 dias para apresentar um relatório sobre a legalidade da proposta.