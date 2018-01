Goleiro osasquense Ederson, do Manchester City e da seleção, comenta lesão de Gabriel Jesus

Goleiro osasquense Ederson, do Manchester City e da seleção, comenta lesão de...

Osasquense, o goleiro Ederson, da seleção e do Manchester City, falou sobre a lesão de seu companheiro Gabriel Jesus. Em entrevista ao Globo Esporte, Ederson comemorou seu desempenho no jogo contra a Crystal Palace ao defender o pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. “Infelizmente, o Gabriel Jesus acabou saindo lesionado, mas graças a Deus não foi nada sério”, diz o goleiro.

“Depois que acabou o jogo, quando eu cheguei ao vestiário, ele estava lá. Estava triste, o que é normal. Falei com ele que tive uma lesão semelhante também, fiquei um mês parado e é coisa rápida. Vai ter uma pequena paradinha de quatro semanas. E eu acho que não vai afetá-lo em nada”, opina o jogador.

A lesão de Gabriel Jesus aconteceu logo nos primeiros minutos do jogo. O atacante tentou desviar de um marcador e caiu no gramado. Ele ainda tentou continuar o jogo, mas não conseguiu e deixou o jogo.