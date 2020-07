Golpista se passa por bombeiro para enganar comerciantes em Itapevi

Em Itapevi, a Prefeitura emitiu um alerta aos comerciantes sobre um golpista que tem enganado comerciantes do município. O criminoso tem se passado por bombeiro para realizar falsas vistorias e vender equipamentos de proteção contra incêndio.

A administração municipal esclarece que as vistorias do Corpo de Bombeiros são sempre realizadas por profissionais fardados e em viatura oficial. “Quando por algum motivo o estabelecimento for multado, o comerciante primeiro receberá uma notificação e nunca é exigido qualquer valor em espécie no momento da autuação”, orienta a Prefeitura de Itapevi.

Caso algum comerciante seja abordado por essa pessoa, denuncie à Polícia Militar pelo 190 ou para a Guarda Municipal pelo 153, 4141-0475 ou 4205-2433.