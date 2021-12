Governo de SP anuncia aumento salarial de até 73% para professores

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta terça-feira (14), aumento salarial de até 73% para os professores da rede estadual de ensino. A proposta, que será enviada à Assembleia Legislativa, também define o salário inicial da categoria em R$ 5 mil para professores com jornada de 40 horas semanais.

Atualmente, o piso da categoria equivale ao salário de professor com jornada semanal de 40 horas com vencimentos de R$ 2.886,24. Pela nova proposta, um profissional com a mesma jornada passa a ganhar R$ 5 mil.

A expectativa é que o texto seja aprovado pelos deputados estaduais e entre em vigor em janeiro de 2022. Medida deve beneficiar 89% dos docentes, que terão aumento salarial imediato.

