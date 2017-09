Governo do estado vai abrir concurso para contratar 1.495 de agentes de organização escolar

O governador Geraldo Alckmin autorizou na última quarta-feira, 6, a abertura de concurso público de nível médio para novos 1.495 cargos de Agente de Organização Escolar (AOE).

A partir de agora, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo poderá adotar as providências necessárias para a realização do certame. A disponibilidade de vagas será definida de acordo com a necessidade das 91 Diretorias de Ensino.

O governo estadual também aprovou a contratação imediata de 440 agentes, por tempo determinado de 12 meses. Os candidatos serão remanescentes do processo seletivo simplificado realizado pela Pasta e ainda em vigor.

Em São Paulo, o funcionário no cargo de agente de organização escolar tem salário base de R$ 971,78, além de abono complementar de R$ 54,22 (total de R$1.026,00). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A principal função é dar suporte às atividades realizadas na secretaria das unidades.