Grupo Pixote se apresenta em Barueri neste domingo

Neste domingo (dia 14), o grupo Pixote se apresenta em Barueri a partir das 15h, no estacionamento do Ginásio José Correa, em show de graça. A apresentação seria no dia 30 de setembro, mas foi adiada devido a problemas técnicos.

O grupo paulistano está na ativa há 25 anos sem ter passado por grandes mudanças na formação dos seus músicos. Dodô, Thiaguinho, Tiola Chocolate e Du estão juntos desde que se conheceram, em 1992.

A apresentação do Pixote faz parte da programação da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri.