Hábito incomum de William Bonner choca internautas; “vou tratar isso no médico”

William Bonner surpreendeu os espectadores do “Jornal Nacional” na noite desta quinta-feira (19) ao revelar um hábito bastante incomum: tomar café com gelo!

A revelação foi feita em um bate-papo com Maju Coutinho sobre a proibição de canudos de plástico em estabelecimentos do Rio de Janeiro: “A gente passou a usar canudo pra tudo né, Maju? Outro dia fui a uma cafeteria e pedi um café com gelo. Eu tenho essa mania maluca. Um dia vou tratar isso no médico”, afirmou Bonner.

Depois, o apresentador continuou a comentar sobre a questão dos canudos de plástico: “Vim com o copo, o cara colocou o canudinho e eu falei: ‘mas precisa do canudinho?’. Ele falou: ‘não tem jeito, esse copo precisa do canudinho’. Eu saí da cafeteria escondendo o canudinho com medo de alguém me agredir no meio da rua”, completou.

Os internautas não deixaram de comentar a mania inusitada de Bonner. Confira alguns:

Quem na vida toma café com gelo ? Sim , existe o William Bonner Publicidade — Lary (@larysrochaa) 19 de julho de 2018

William Bonner acabou de falar no jornal q tem mania de tomar café com uma pedrinha de gelo. Se sou eu que falo isso, eu sou doido. 😑 — Will (@wil_mss) 19 de julho de 2018

Que absurdo, William Bonner bebe café com gelo,,,, CAFÉ COM GELO MANO?????? — Yas 🔴⚫ (@YassSilvaa_) 19 de julho de 2018

Publicidade @realwbonner já falou “Dr Bumbum” e disse que toma café com gelo. Esse ano tá muito sinistro hahaha — Gabriele Lima (@GabizLima) 19 de julho de 2018