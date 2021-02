Homem bate na mulher e na filha de 8 meses com pedaço madeira e é preso em Barueri

Um homem foi preso em Barueri na noite de quinta-feira (4), após bater na mulher e na filha, de apenas 8 meses, com um pedaço de madeira.

A mulher sofreu diversas pancadas e a bebê foi atingida uma vez, na cabeça. As duas foram encaminhadas para atendimento médico. A mãe foi liberada e a criança precisou ficar internada no Hospital Municipal de Barueri com suspeita de traumatismo craniano. O estado dela é estável.

De acordo com a Polícia Militar, o marido teria chegado em casa por volta 23h, bastante alterado. Passou a ofender e, em seguida, agredir a mulher e a filha com um pedaço de madeira. Até que a cunhada da vítima interveio e socorreu mãe e filha até o Pronto Socorro.

O homem, identificado apenas como Danilo, foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, onde foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal. (Com informações da Record TV)