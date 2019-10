Homem coloca faca no pescoço da ex e a faz refém em Carapicuíba

Homem coloca faca no pescoço da ex e a faz refém em...

Na manhã desta sexta-feira (4), um homem foi detido após colocar uma faca no pescoço da ex-namorada e fazê-la refém dentro de um carro na rua Dr° Tucunduva Filho, no Jardim das Belezas, em Carapicuíba. Sem aceitar o fim do relacionamento, ele ameaçava matar a mulher.

Após negociações com policiais militares, o homem, conhecido como “Jorginho”, acabou liberando a vítima e se entregando. Ela teve ferimentos leves.

A ocorrência foi registrada no 1º DP de Carapicuíba.

Publicidade

O programa “Em Foco” divulgou nas redes sociais um vídeo do momento do crime:

…

Leia também: