“Homem-Formiga” é atração da Temperatura Máxima de hoje (21/06) na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (21/06) vai exibir o filme “Homem-Formiga” na tela da TV Globo. A produção vai ao ar às 13h49, logo após o programa “Tamanho Família”.

Temperatura Máxima de hoje (21/06) – “Homem-Formiga”

Sinopse: Dr. Hank Pym, o inventor da fórmula/ traje que permite o encolhimento, anos depois da descoberta, precisa impedir que seu ex-pupilo Darren Cross consiga replicar o feito e vender a tecnologia para uma organização do mal. Depois de sair da cadeia, o trambiqueiro Scott Lang está disposto a reconquistar o respeito da ex-mulher, Maggie e, principalmente, da filha. Com dificuldades de arrumar um emprego honesto, ele aceita praticar um último golpe. O que ele não sabia era que tudo não passava de um plano do Dr. Pym que, depois de anos observando o hábil ladrão, o escolhe para vestir o traje do Homem-Formiga.

Mais informações:

Título original: Ant-Man

Elenco: Michael Douglas; Evangeline Lilly; Paul Rudd; Corey Stoll

Dubladores: Homem Formiga – Marcio Araújo/ Hank Pym – Marcelo Pissardini / Hope Van Dyne – Angelica Santos/ Darren Cross (Jaqueta Amarela) – Wellington Lima/Paxton – Nestor Chiesse/ Sam Wilson (Falcão) – Francisco Junior/ Maggie Lang – Cássia Bisceglia / Cassie Lang – Thamyres Oliveira / Luis – Marcio Marconato

Direção: Peyton Reed

Nacionalidade: Americana, inglesa

Gênero: Ação

