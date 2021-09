Homem marca encontro com mulher pela internet, é recebido pelo ex dela e baleado

Mateus Ferreira, de 28 anos, caiu em uma emboscada após marcar um encontro com uma mulher que conheceu nas redes sociais. Quando chegou ao local marcado, a vítima foi surpreendida e levou dois tiros.

O caso aconteceu em São José dos Campos, no interior paulista. Depois de conhecer e trocar algumas mensagens com uma mulher que se apresentou como Michele, Mateus combinou de se encontrar com ela. Antes do encontro, ela fez várias perguntas para Mateus. “Qual o carro, a cor e modelo, a roupa que ele estava e todas as características que poderiam individualizar ele naquele momento”, explicou o delegado Neimar Mendes, ao “Cidade Alerta”, da Record TV.

De acordo com o delegado, Michele parou de mandar mensagem para Mateus no momento em que ele foi surpreendido por dois homens em uma moto. Os indivíduos chegaram atirando e atingiram a vítima na cabeça e no braço. Mesmo ferido, Mateus conseguiu dirigir até o hospital para pedir socorro.

Logo após o ataque, a vítima foi bloqueada por Michele nas redes sociais e só então Mateus percebeu que havia caído em uma armadilha. Ele só não sabia quem e por qual motivo queriam matá-lo.

Durante as investigações, a Polícia Civil chegou ao nome do motoboy Leandro Cassiano, de 37 anos, que é amigo de Michele. Ele teria pedido para a jovem marcar o encontro com Mateus para resolver “uma pendência”. “Descobrimos que a atual companheira do autor teria tido um caso com a vítima. Essa situação gerou ciúme por parte do autor, que preparou a tentativa de homicídio”, disse o delegado. “[Leandro] ainda teria dito para essa moça que iria terminar o trabalho porque não tinha acabado”, concluiu.

Leandro foi detido e teve a prisão temporária decretada. Ele já tinha passagem por matar uma ex-companheira. Agora, a polícia tenta identificar quem pilotou a moto.

(Com informações da Record TV)

