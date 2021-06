Homem ofereceu doces para atrair menino de 9 anos e abusar dele em parque de Carapicuíba

Um homem de 35 anos foi preso após ter sido flagrado abusando sexualmente de um menino de 9 anos, em Carapicuíba. O caso aconteceu na noite deste domingo (27), no Parque da Aldeia.

A Polícia Militar chegou ao local após receber uma denúncia anônima. Segundo as informações, um homem foi visto oferecendo doces a um menino e teria o levado para uma área com muita mata, no parque.

No local, os policiais encontraram o homem com o órgão genital exposto. Ele foi preso em flagrante e levado ao 1° DP de Carapicuíba, onde foram constatadas outras três passagens por estupro de vulnerável.

