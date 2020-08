Homem que abusava da própria filha de 15 anos é preso em Itapevi

Um homem de 50 anos foi preso, na sexta-feira (28), suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, uma adolescente de 15 anos. Ele foi encontrado pela Polícia Civil em sua casa, no Centro de Itapevi.

As investigações que levaram à prisão do indivíduo começaram a partir de um boletim de ocorrência registrado no dia 21 de agosto, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município. O homem teria abusado sexualmente da própria filha por aproximadamente dois anos.

Ele foi detido e encaminhado à prisão, em cumprimento ao mandado de pisão temporária e vai responder por estupro e estupro de vulnerável.