Hospital de Barueri vai testar medicamento contra covid-19 em voluntários

Na quinta-feira (2), o Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) começou a recrutar voluntários para um estudo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) que usa o medicamento Nitazoxanida, também conhecido como Anitta, para combater o novo coronavírus (covid-19).

O lançamento oficial da nova fase da ação, chamada de #500VoluntáriosJÁ, contou com a presença do ministro do MCTI, Marcos Pontes. “Com a nossa estrutura de pesquisa, identificamos que a Anitta representou 94% de inibição da carga viral in vitro. E agora nós estamos na fase de testes com pessoas. O primeiro protocolo é feito para pacientes que já estão internados, inclusive aproveito para ressaltar que Barueri é a cidade que mais conseguiu voluntários nessa primeira etapa”, explicou o ministro.

Para participar, os candidatos com sintomas gripais, como febre, tosse seca e/ou fadiga, precisam comparecer ao HMB em até três dias do início dos sintomas. O acolhimento será feito diariamente, entre 8h e 17h, em uma carreta de atendimento, que foi instalada na entrada principal da unidade, que fica na rua Ângela Mirela, 354.

A previsão é que a carreta permaneça por 30 dias no hospital. “É muito gratificante ter a oportunidade de participar e contribuir para a esfera da pesquisa, além de ter a possibilidade de ajudar o país no combate à Covid-19”, diz Paulo Tierno, diretor técnico do hospital e pesquisador responsável local pelo projeto.

O objetivo do estudo é investigar se a administração precoce do remédio terá capacidade de reduzir a progressão da doença, a gravidade e, consequentemente, a mortalidade por coronavírus. A segunda fase do estudo leva em consideração a existência de indícios em testes laboratoriais e em estudos clínicos, com outras doenças respiratórias virais, que sugerem que a Nitazoxanida pode melhorar a pneumonia causada pela covid-19.

“O segundo protocolo, que estamos iniciando hoje, é voltado para qualquer pessoa com mais de 18 anos que esteja com sintomas gripais. A intenção é descobrir um remédio o mais rápido possível para que os médicos consigam tratar a doença em estágio inicial sem que haja necessidade de internação”, afirma Marcos Pontes.

Após passar por uma avaliação clínica, o voluntário terá que assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e realizará um exame para diagnosticar a covid-19. Com a confirmação, outros exames serão feitos para possibilitar o acompanhamento do quadro e a ministração do medicamento durante cinco dias. O remédio já é utilizado no tratamento de doenças parasitárias e os efeitos colaterais são mínimos, como dor de cabeça e enjoo.

O Hospital Municipal de Barueri já faz parte do grupo de pesquisa, composto por 17 hospitais em todo o país, que realiza testes clínicos com o remédio Nitazoxanida (Anitta) no tratamento contra a covid-19 para pacientes internados. Para essa primeira fase da pesquisa, que teve início em maio, o hospital já conta com mais de 90 voluntários.