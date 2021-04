Idoso sai para tomar a vacina contra a covid-19 e desaparece em Osasco

A família está desesperada à procura de Valdemar Soares de Souza, de 71 anos. Ele mora no conjunto habitacional Miguel Costa, em Osasco, e está desaparecido desde a manhã desta terça-feira (6).

Seu Valdemar usava calça jeans e blusa de frio. Ele saiu levando somente o RG dentro de uma sacolinha. “Ele falou que ia tomar a vacina contra a covid-19 e disse que ia sacar um dinheiro depois, mas não voltou pra casa”, comentou Maria do Socorro, cunhada do idoso, ao Visão Oeste.

Os familiares de Valdemar receberam informações de que ele teria andado desnorteado nas ruas do bairro Rochdale, mas não o encontraram lá. “A filha dele vai na delegacia pra registrar o boletim de ocorrência, né. E a gente está aqui, todo mundo na correria atrás dele”, completou Maria do Socorro.

Quem tiver informações que possam levar a família ou a polícia ao paradeiro de seu Valdemar pode entrar em contato por meio do telefone 95989-2103, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

