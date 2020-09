Incêndio destrói fábrica em Cotia

Um incêndio de grandes proporções destruiu o galpão de uma fábrica de bobinas no Km 28 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no sábado (19). Com uma grande quantidade de papelão e materiais inflamáveis no local, o fogo começou por volta das 18h e só foi extinto na madrugada de domingo.

Participaram da ocorrência em Cotia 81 bombeiros e 27 viaturas do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

