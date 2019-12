Início do Bilhete Único em Osasco é adiado

A Prefeitura de Osasco comunicou na noite deste domingo (8) o adiamento do prazo para o início da operação do Bilhete Único nos ônibus do município. O novo sistema de integração, que começaria hoje, entra em atividade no dia 16, segundo a administração municipal.

De acordo com a Prefeitura, “o novo sistema de bilhetagem sofreu um atraso porque as empresas concessionárias do transporte público pediram um prazo maior para a adequação das catracas, evitando transtornos aos usuários”.

Apresentado pelo prefeito Rogério Lins, o projeto de lei que cria o Bilhete Único na rede municipal de transporte de Osasco foi aprovado no fim de novembro na Câmara Municipal e sancionado na última semana.

Publicidade

O Bilhete Único de Osasco vai permitir a utilização de dois ônibus municipais no período de uma hora e meia nos dias úteis. O Bilhete Eletrônico Municipal (BEM) poderá ser usado como Bilhete Único (confira aqui as regras do novo sistema).