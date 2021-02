Inscrições para vagas de estágio na Azul em Barueri terminam dia 19

O prazo para as inscrições no Programa de Estágio 2021 da Azul Linhas Aéreas, sediada em Alphaville, Barueri, termina no dia 19 de fevereiro. Para participar do processo seletivo, basta estar matriculado em qualquer curso do ensino superior, a partir do 1° período.

Além do salário de R$ 1.500, a Azul oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, refeitório próprio, auxílio-transporte, Gympass, programa de concessão de passagens aéreas e Clube de Descontos da Azul (cursos, universidades, beleza, saúde, aluguel de carros).

O processo seletivo para as vagas de estágio será composto por teste de Inglês, dinâmicas em grupo, entrevista individual online, painel de entrevista com os gestores, divulgação do resultado e admissão.

Como se inscrever nas vagas de estágio na Azul:

Para se inscrever, é necessário acessar o site de recrutamento da empresa, onde também é possível encontrar mais informações sobre o Programa de Estágio 2021. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro.

Além das vagas de estágio, a Azul está com vagas de emprego abertas em diversas áreas. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários em sua sede.