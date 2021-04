Inscrições para vagas de estágio no Carrefour em Barueri e SP terminam neste domingo (18)

Termina neste domingo (18) o prazo para se inscrever no Programa de Estágio 2021 do Carrefour. São oferecidas vagas de estágio no Tamboré, em Barueri, e na capital paulista, com bolsa de R$ 1.500 e benefícios.

As oportunidades são para diversas áreas, como Comercial, Financeira, Recursos Humanos, Têxtil (moda), Marketing e CRM, Planejamento e Tecnologia. A empresa destaca ainda que são oferecidas mais de uma vaga em cada departamento.

Os interessados devem ser estudantes de graduação (nível bacharelado), com previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Além disso, é necessário ter disponibilidade para estagiar 6h por dia (30h semanais) e passar no teste de Fit Cultural da rede.

Além da bolsa de estágio, o Carrefour oferece benefícios como assistência médica, seguro de vida, vale-transporte, restaurante gratuito (a empresa oferecerá vale-refeição nas unidades que não tenham refeitório), Cartão Carrefour com 5% de desconto e parcerias educacionais.

Devido à pandemia, o estágio pode ter início em formato home office, até que haja liberação para o trabalho presencial. A companhia destaca ainda que o retorno das atividades presenciais deve ocorrer no modelo híbrido (home office e presencial).

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio do Carrefour:

O processo seletivo é realizado em quatro etapas, sendo: inscrições e testes online, dinâmicas e entrevistas, processo admissional e início do estágio, que está previsto para o mês de junho.

Os interessados devem se inscrever até domingo (18), no site da 99 Jobs, onde também há mais informações sobre o Programa de Estágio 2021 do Carrefour.

Sobre a empresa

A rede de hipermercado francesa, que também é dona da bandeira Atacadão, possui quase 500 lojas espalhadas em todo o Brasil e soma mais de 10 mil funcionários. Recentemente, anunciou a compra do Grupo BIG Brasil (antigo Walmart Brasil), em ação para expandir a presença da companhia em solo brasileiro.

