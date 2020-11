Instituto Eurofarma abre 750 vagas para 11 cursos grátis em Itapevi e SP

O Instituto Eurofarma, do grupo farmacêutico brasileiro, abriu as inscrições para preencher 750 vagas em 11 cursos de qualificação profissional gratuitos para 2021. Devido à pandemia de covid-19, os cursos serão ministrados nos formatos à distância e presencial em Itapevi e na capital paulista.

Em Itapevi as opções de cursos oferecidos são Design Gráfico, Informática na Prática (Pacote Office) e Técnicas Administrativas, todos para jovens entre 14 e 18 anos. As aulas serão ministradas com parceria com o Senai, na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 246, Cohab.

Já na capital, o Instituto oferece cursos de Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Eletricista, Cuidador de Idosos, Administração Financeira & Excel, Informática, Técnicas Administrativas e Design Gráfico. As aulas presenciais serão ministradas na unidade localizada na avenida Nações Unidas, 22.215, Interlagos.

Todos os cursos são destinados aos jovens estudantes de escolas públicas, com exceção do curso de Técnico em Enfermagem, que exige que o interessado já tenha concluído o ensino médio. As primeiras turmas devem começar no final de fevereiro.

Inscrições nos cursos grátis do Instituto Eurofarma

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de janeiro, no www.institutoeurofarma.com.br, onde também podem obter mais informações sobre os cursos.

A partir do dia 18 de janeiro, os inscritos receberão um e-mail para agendamento do processo seletivo. Os nomes dos aprovados nesta etapa estarão disponíveis no site do Instituto.