iPhone 15: Apple lança modelos com entrada USB-C; confira preços e novidades

A Apple lançou nesta terça-feira (12) sua nova geração de aparelhos celulares, durante um evento realizado em Cupertino, na Califórnia (EUA). Foram apresentados os tão esperados: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e Pro Max.

Entre as novidades estão a mudança do carregador Lightning, exclusivo da Apple, para a entrada USB-C, que foi adotada após determinação da União Europeia.

Durante o evento, a marca anunciou ainda os novos relógios inteligentes Apple Watch Series e fones de ouvido.

Os modelos de iPhone 15, disponível nas cores rosa, amarelo, azul e verde, e 15 Plus ganharam uma atualização na câmera traseira principal, que passou de 12 megapixels para 48 megapixels. Já os iPhone 15 Pro e 15 Pro Max têm acabamento em titânio, o que, segundo a empresa, os tornam os mais leves já produzidos na categoria.

A pré-venda dos quatro modelos de celulares estará disponível na sexta-feira (15), com previsão para entrega a partir do dia 22 de setembro. Já no Brasil, a companhia ainda não informou a previsão para a chegada de sua nova linha, mas os preços já estão disponíveis na loja oficial da Apple.

O modelo convencional está saindo por R$ 7.299, enquanto o Plus foi lançado por R$ 8.299, e o iPhone Pro, na versão com 128 GB de armazenamento, está por R$ 9.299. Já o iPhone 15 Pro Max tem preço inicial de R$ 10.999, a partir de 256 GB.

Confira abaixo:

Modelo 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 15 R$ 7.299 R$ 8.099 R$ 9.599 – iPhone 15 Plus R$ 8.299 R$ 9.099 R$ 10.599 – iPhone 15 Pro R$ 9.299 R$ 10.099 R$ 11.599 R$ 13.099 iPhone 15 Pro Max – R$ 10.999 R$ 12.499 R$ 13.999

Para quem gosta da marca, a outra boa notícia é que com o lançamento dos novos celulares hoje, o iPhone 14 ficou mais barato.