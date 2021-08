Itapevi começa a vacinar pessoas com 24 anos na sexta (6)

A Prefeitura de Itapevi divulgou o cronograma de vacinação contra a covid-19 dos próximos dias. Pessoas com 24 anos ou mais poderão se vacinar a partir de sexta-feira (6) e, no sábado (7), esse público contará com o Dia D da campanha.

Na segunda e terça-feira, dias 9 e 10 de agosto, poderão ser vacinadas pessoas com 23 anos. Na quarta e quinta-feira, dias 11 e 12, é a vez do público de 22 anos. Na sexta (13), quem tem 21 anos poderá se imunizar. Já nos dias 17 e 18 de agosto, pessoas com 20 anos poderão ser vacinadas.

Em Itapevi, a campanha de vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, com encerramento das filas às 15h, em três pontos: Ginásio de Esportes e Kolping, com sistema drive-thru e para pedestres, e em Amador Bueno, com atendimento exclusivo para pedestres.

A partir de sexta-feira (6), haverá vacinação contra a covid-19, também nas Unidades Básicas de Saúde, mas apenas entre às 13h e 15h.

No ato da vacinação é obrigatório apresentar documento com foto constando o número do CPF e comprovante de endereço. Também é necessário fazer o pré-cadastro no site VacinaJá, do governo estadual.

Dia D de Vacinação em Itapevi

O Dia D de vacinação, no sábado (7), acontece exclusivamente nos pontos fixos: Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Jardim São Carlos), Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Vila Aurora) e Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto (R. Bambina Amirabile Chaluppe, 492, Amador Bueno).

