Itapevi fará distribuição de 2 mil mudas de árvores no dia 27 de janeiro

No dia 27 de janeiro, a partir das 10h, a Prefeitura de Itapevi irá distribuir 2 mil mudas de árvores nativas e frutíferas em três pontos da cidade, a Praça 18 de Fevereiro (Centro) e as Estações Engenheiro Cardoso e Amador Bueno da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

“Queremos que a nossa cidade fique mais verde, e por isso a distribuição de mudas é fundamental. Uma Itapevi verde será motivo de orgulhos para todos os moradores”, afirma Igor Soares, prefeito de Itapévi.

Até o final de 2018, o Departamento de Meio Ambiente, responsável pelas doações, deve entregar 6 mil à população. As outras duas distribuições estão previstas para acontecer na Semana de Educação Ambiental, programada entre os dias 17 e 22 de setembro, e no dia 24 de novembro, com locais e programação a serem definidos.

No dia 27 de janeiro, toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, além de entregar as mudas, distribuirá panfletos aos interessados e esclarecerá dúvidas sobre onde e como plantar, bem como quais são os tipos e espécies de plantas recomendados para cada área e terreno.

Na gestão anterior, em 2016, a Secretaria do Meio Ambiente doou 322 mudas de árvores. No ano passado e com a nova gestão foram 1.597 doações. O aumento foi de 495,9%. Com a previsão de entregar 6 mil em 2018, este percentual elevaria em 375,7% em comparação ao ano anterior.

Como obter uma muda

É possível obter mudas gratuitamente ao longo de todo o ano, sem ter de esperar pelos dias de distribuição. Para isso, é necessário fazer a solicitação pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Rua Padre Manfredo Schubiger, 94 – Jardim Christianópolis), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munido de RG, CPF e comprovante de residência. Aprovado o pedido, a muda pode ser retirada as segundas-feiras no Viveiro da Prefeitura (Rua Manoel Alves Mendes, 125 – Centro). Para mais informações entre em contato pelo telefone 4205-4345 ou e-mail [email protected]