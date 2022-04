Itapevi libera quarta dose da vacina contra a covid para idosos acima de 60 anos na terça (5)

A partir de terça-feira (5), idosos acima dos 60 anos, que tomaram a terceira dose contra a covid-19 há mais de quatro meses já poderão tomar a quarta dose da vacina em Itapevi.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com entrega de senhas até as 15h, na Kolping Cristo Rei (Rua Brasília de Abreu Alves, 33, Nova Itapevi). Já, nas unidades básicas de saúde a aplicação acontece à tarde, das 13h às 15h, com distribuição de 50 senhas diárias, ao meio-dia.

Em Itapevi, cerca de 25 mil pessoas têm mais de 60 anos e devem ser novamente imunizadas para reforçar a proteção contra o coronavírus, de acordo com a administração municipal.

Vacinação contra a Gripe

Na segunda-feira (4), também poderão ser vacinados contra a gripe idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde. A vacinação contra a Gripe acontece exclusivamente nas unidades básicas de saúde, das 9h às 15h.

Segundo orientação do Ministério da Saúde, as pessoas podem receber as duas vacinas (contra a gripe e contra a Covid-19) no mesmo dia, sem contraindicações. A segunda etapa da campanha de imunização contra a gripe será liberada em maio para crianças (de 6 meses a 5 anos), gestantes, puérperas e professores.

Dia D da Contra Covid em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi realiza, no sábado (9), mais um Dia D da campanha de vacinação contra a covid-19. A vacinação neste dia acontecerá das 8h às 16h, com entrega de senhas até as 15h. Os pais e responsáveis de menores de idade devem estar presentes no ato da vacinação. É necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

O polo da Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília de Abreu Alves, 33, Nova Itapevi) atenderá todos os públicos: crianças, adolescentes, adultos e idosos para aplicação da primeira e segunda dose, além da dose de reforço (3ª e 4ª dose).