Itapevi recebe carreta da mamografia gratuita até dia 13

As moradoras de Itapevi que precisam realizar o exame de mamografia podem ser atendidas gratuitamente até o dia 13 de março, por profissionais da carreta do “Programa Mulheres de Peito”, do Governo do Estado de São Paulo.

A unidade móvel está estacionada no Ginásio de Esportes de Itapevi, que fica na avenida Rubens Caramez, 1000, Centro. Serão distribuídas 50 senhas por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Já aos sábados, serão 20 senhas entregues das 9h às 13h.

Podem fazer o exame mulheres de 35 a 49 anos que já tenham o pedido médico – quem ainda não possui a guia poderá fazer a solicitação com a equipe de enfermagem da unidade básica de saúde mais próxima. A partir dos 50 anos, é possível realizar a mamografia sem pedido médico, apresentando apenas RG e cartão SUS.

Publicidade

Em maio do ano passado, a carreta esteve em Itapevi e realizou 650 exames de mamografia, em 15 dias de atendimento.

Prevenção a partir dos 40 anos

Mulheres acima de 40 anos devem fazer o exame, independentemente de ter ou não histórico de câncer na família. Em Itapevi, a população dessa faixa etária pode fazer a mamografia em qualquer época do ano. Para isso, basta procurar a unidade de saúde mais próxima ou o Centro de Referência da Mulher, na avenida José Michelotti, 194, Cidade Saúde.