Itapevi vai ganhar praça com quadra e espaço para cursos profissionalizantes

A cidade de Itapevi vai começar a construir em maio a Praça da Cidadania, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo (FUSSP) que prevê, no mesmo espaço, áreas para lazer, cultura e qualificação profissional.

A expectativa é que as obras da futura Praça, que será construída na Rua Penélope, no Parque Wey, terminem no final do segundo semestre deste ano. O Estado arcará com as despesas de construção e a administração municipal cedeu o terreno.

O local contará com academia ao ar livre, pista de caminhada de 200 metros, quadra poliesportiva com arquibancada, área de jogos, playground, jardim de chuva e horta comunitária. Já na parte de qualificação, que será administrada pelo Centro Paula Souza por meio do programa Escolas de Qualificação Profissional, o edifício vai ter 386 m² de área construída. Serão disponibilizados os cursos de Informática, Moda e Arte, Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, além de duas Salas Multiuso para atividades culturais e comunitárias em parceria com a Prefeitura, Banco do Povo, lavanderia e sanitários.

A elaboração do projeto técnico foi executada pela Prefeitura e pelo FUSSP em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O acordo estabelece processo participativo do espaço entre o poder público municipal e o Estado junto à comunidade.