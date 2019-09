Justiça eleitoral cassa novamente prefeito de Cotia, Rogério Franco

Em julgamento ocorrido ontem, 11 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) cassou os diplomas do prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) e seu vice, Almir Rodrigues (PSDB) e eles podem perder o mandato, segundo informou o portal G1, da Rede Globo.

A decisão do juiz da 227ª Zona Eleitoral paulista, de Cotia, confirma a sentença proferida no mesmo processo em fevereiro de 2017, em que eles foram condenados por abuso de poder político nas Eleições de 2016.

Além da cassação, a decisão decretou a inelegibilidade de ambos por 8 anos, contados da eleição de 2016. Em 2017, o prefeito Rogério Franco e seu vice entraram com recursos e continuaram no comando do Executivo Municipal.