Ladrões são mortos após assalto a motorista de aplicativo em Itapevi

Dois ladrões, um menor de idade e outro de 18 anos, foram mortos em troca de tiros com a polícia após assaltarem um motorista de aplicativo em Itapevi, nesta segunda-feira (23).

O crime aconteceu por volta das 21h. Os dois fizeram o chamado por meio do aplicativo e quando estavam chegando ao destino solicitado colocaram a arma nas costas do motorista e anunciaram o assalto. O dono do carro desceu e conseguiu avisar a polícia, que conseguiu localizar os criminosos.

Houve perseguição, até que os bandidos entraram em uma rua sem saída, onde desceram do veículo roubado e tentaram fugir a pé, mas foram atingidos em troca de tiros com os policiais, segundo a PM.

O menor de idade morreu no local. O assaltante de 18 anos chegou a ser socorrido, mas também morreu.

* Com informações da TV Globo