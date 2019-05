Legislativo de Osasco é o segundo mais barato da região

De acordo com Mapa das Câmaras elaborado pelo Tribunal e Contas do Estado (TCE), a Câmara Municipal de Osasco é a segunda mais barata da região. O levantamento mostrou que os gastos do legislativo osasquense representaram um custo de R$ 70 para cada munícipe, em 2018.

O Presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva (PRP), diz que os números são resultados dos esforços da casa legislativa para a redução de despesas e cita a não renovação do aluguel dos veículos utilizados pelos parlamentares. “O contrato dos carros venceu, mas nós, em comum acordo, decidimos não fazer uma nova licitação”, afirma.

Sem a renovação do contrato, a Câmara também deixou de gastar com o abastecimento dos automóveis. “Economizar não é sucatear. Temos que cortar todo o gasto que não for necessário, mas ao mesmo tempo investir em medidas que tornem a Câmara mais produtiva para a sociedade”, finaliza.

Os dados revelam ainda que Barueri tem o legislativo mais caro da região, custando aproximadamente R$ 184 por habitante, e o mais barato é o de Carapicuíba, com gasto de R$ 30 por residente no município.

A pesquisa do TCE reuniu informações de 644 casas legislativas de todo o Estado de São Paulo. A instituição mais barata é a Câmara de Orlândia, que custou R$ 23,19 para cada morador da cidade.

Veja o Mapa completo.